Serie B, Virtus Entella-Juve Stabia: dubbi per Boscaglia e Caserta

Roberto Boscaglia

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Quattordicesima giornata del campionato di serie B e posticipo domenicale tra la Virtus Entella e la Juve Stabia. La compagine di mister Boscaglia, dopo una partenza strepitosa, ha subito un brusco calo e spera di sfruttare il fattore casalingo per rilanciarsi e rimettere nel mirino le posizioni nobili della classifica. Per farlo si affida ai calciatori di maggiore esperienza, ma anche ai 1500 fedelissimi del Comunale chiamati a raccolta per rappresentare un valore aggiunto. Occhio, però, alla Juve Stabia, reduce da due ottimi derby contro Benevento e Salernitana. Le vespe potrebbero addirittura avvicinarsi alla zona sinistra della classifica se centrassero un successo esterno che manca dal blitz di Trapani di inizio ottobre.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA

La formazione di Boscaglia è ormai ben organizzata con un 4-3-1-2 a trazione anteriore. Il tecnico può contare sulla stragrande maggioranza della rosa e potrebbe dare ancora fiducia al tandem offensivo formato da De Luca e Mancosu. Proprio dall'ex Trapani ci si attende qualcosa in più in zona gol, sebbene le prestazioni restino comunque incoraggianti. Nel pacchetto arretrato rientra Pellizzer dal primo minuto, in mediana il mister non rinuncerà alla duttilità e all'intelligenza tattica di Eramo e al trequartista Schenetti, calciatore che di recente è stato impiegato anche come esterno d'attacco nel 4-3-3. Paolucci e Coulibaly stanno meglio e potrebbero strappare in extremis una maglia dal primo minuto.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Peseranno le assenze di Addae, Mastalli, Bifulco e soprattutto Troest, colonna della retroguardia ormai dai tempi della Lega Pro. Allievi, però, contro la Salernitana ha giocato benissimo e la sua riconferma lascia dormire sonni tranquilli. In mediana tanti ballottaggi: Calvano è sicuro di una maglia, Mallomo potrebbe scalzare Di Gennaro che, per caratteristiche, torna più utile nei match casalinghi. Occhio anche alla composizione dell'attacco, laddove Cissè e Canotto sembrano certi di partire dall'inizio ancor di più dopo i gol segnati nel derby campano di sabato scorso. La terza maglia dovrebbe aggiudicarsela Elia, ma sono in rialzo anche le quotazioni di Forte. Panchina per Alessandro Rossi. Il golden boy scuola Lazio sta trovando meno spazio del previsto.