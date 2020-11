Serie B, Virtus Entella-Lecce: sfida tra fratelli, occhio alla corazzata giallorossa

Una Virtus Entella in forte crescita e capace di ben figurare contro le grandi del campionato proverà a sfruttare sintetico e fattore campo per avere la meglio rispetto ad un Lecce teoricamente pronto per ammazzare il torneo cadetto, ma che alterna successi importanti a battute d'arresto inaspettate frutto di una fase difensiva ancora da registrare. E' il posticipo della settima giornata prima della sosta, una sfida senza dubbio interessante e aperta a ogni pronostico. Arbitrerà Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

COME ARRIVA L'ENTELLA

"Servirà una partita perfetta" ha detto mister Tedino senza troppi giri di parole, ammettendo la superiorità tecnica di un Lecce costruito per ben altri obiettivi. Eppure i biancazzurri hanno già ben figurato contro Brescia e Frosinone e non vogliono certo recitare il ruolo di vittima sacrificale. Proprio per questo possibile tandem d'attacco formato da De Luca e Mancosu, pronto a sfidare il fratello in un derby familiare che renderà ancora più interessante la partita del Comunale. Come sempre, non è stato diramato ancora l'elenco dei convocati e questa può essere anche una sorta di strategia per mettere in campo un undici che spiazzi in Lecce. Orientativamente, però, sanno in campo i tre difensori Pellizzer, Chiosa e Poli coadiuvati dal prezioso lavoro tattico di un classico centrocampista di categoria come Crimi. Cardoselli insidia Brescianini.

COME ARRIVA IL LECCE

Lunga lista di assenti, ma pochi sarebbero stati titolari. Mancheranno Rossettini, Pettinari, Dermaku, Bjorkengren, Felici, Listkowski, Rodriguez, Monterisi e il non convocato Borbei. Quella di Dermaku al centro della difesa è senza dubbio l'assenza più pesante, ma Meccariello si conosce a memoria con Lucioni e non dovrebbero esserci problemi di alcun tipo. Sulle corsie esterne resta intoccabile Adjapong, Calderoni è invece in procinto di presidiare l'out opposto e sta crescendo settimana dopo settimana. Dopo l'ottima gara col Pescara si ripartirà dal tandem Coda-Stepinski in avanti, Liverani è fortemente tentato dalla possibilità di inserire dall'inizio anche Mancosu e Falco per un modulo assolutamente spregiudicato e a trazione anteriore. Un rischio, ma una corazzata del genere può decisamente permetterselo.