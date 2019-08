Serie B, Virtus Entella-Livorno: Schenetti scalpita, Stoian dalla panchina

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

In uno dei quattro match serali (ore 21) del primo turno della Serie B BKT 2019/20, si affrontano Virtus Entella e Livorno. La formazione ligure ritrova la cadetteria dopo un solo anno di C. Quella toscana, scampato il pericolo retrocessione, vi si ripropone con l’obiettivo di disputare un torneo più tranquillo. Sono soltanto due i precedenti in campionato a Chiavari. In entrambi i casi le gare sono terminate in pareggio.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Un precampionato poco convincente non ha intaccato l’entusiasmo contagioso che si respira in città per il ritorno in Serie B dei Diavoli Neri. Le vicissitudini extra campo che hanno caratterizzato l’ultimo anno sono servite per rinsaldare il legame tra squadra e tifoseria. Il tonfo casalingo in Coppa Italia, contro il Sudtirol, è risuonato come un campanello d’allarme, pur trattandosi di calcio d’agosto. Boscaglia valuta se lanciare dal primo minuto Schenetti, trequartista arrivato dal Cittadella.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Si riparte dalla guida di Breda (ex della sfida) tecnico di comprovata esperienza per la categoria. L’obiettivo è quello di migliorare il deludente piazzamento dello scorso campionato, concluso con una salvezza arrivata solo all’ultima giornata. In comune con i liguri l’eliminazione anticipata dalla Coppa Italia, per mano di una squadra di C (Carpi). Dal mercato è lecito attendersi ancora qualcosa. Il nuovo acquisto Stoian dovrebbe partire dalla panchina non essendo al meglio della condizione.