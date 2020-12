Serie B, Virtus Entella-Pescara: ultima spiaggia per i liguri, Vivarini deve vincere

La Serie B non si ferma nemmeno sotto le festività natalizie: il torneo cadetto torna oggi con la quindicesima giornata, che propone lo scontro salvezza del "Comunale" tra Virtus Entella e Pescara. Padroni di casa in crisi nera (ultimo successo datato 27 ottobre in Coppa Italia), ospiti in ripresa dopo un avvio difficile: calcio d'inizio fissato per le ore 15, dirigerà l'incontro il sig. Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Terza peggior squadra d'Europa nelle ultime quindici partite giocate (5 punti conquistati, ne hanno ottenuti meno solo Schalke 04 e Sheffield United), la compagine ligure è chiamata al riscatto per non compromettere una situazione di classifica già piuttosto delicata (ultimo posto a -10 dalla zona salvezza). La truppa di Vivarini arriva a questo appuntamento dopo sette ko consecutivi e il morale a pezzi, essendo ancora a caccia della prima affermazione stagionale. Giungono buone notizie dall'infermeria, visto che tornano a disposizione i vari Coppolaro, Chiosa, Costa e Mazzocco: nel consueto 4-3-1-2 dovrebbe essere Schenetti ad agire sulla trequarti alle spalle del tandem De Luca-Mancosu.

COME ARRIVA IL PESCARA - Momento positivo per gli abruzzesi anche se la classifica piange ancora: il "Delfino", reduce da tre risultati utili di fila (due pareggi con Pisa e Brescia oltre ad una vittoria al cardiopalma con il Monza), si ritrova infatti ancora immischiato in piena zona Playout (diciassettesimo posto a quota 12 punti). La selezione di Roberto Breda, che torna a Chiavari da ex, si presenta con Ceter, recuperato all'ultimo minuto ma difficilmente in campo dall'inizio, mentre non saranno arruolabili, tra gli altri, Memushaj e Busellato. Nel 3-5-2 dei biancazzurri saranno Bellanova e Jaroszynski (in vantaggio su Nzita) ad occupare le corsie esterne con Galano e Maistro nel reparto offensivo.