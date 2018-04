Serie B, vittoria dorata del Cesena: Entella ko 3-0. Pareggio a Vercelli

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Si sono concluse da pochi minuti le due partite in programma alle ore 17.30, valevoli per la 34^ giornata di Serie B. Fondamentale successo interno del Cesena, che regola 3-0 l'Entella e si lancia momentaneamente in diciassettesima posizione, l'ultima valida per la salvezza diretta. Termina invece a reti bianche la sfida tutta piemontese tra Pro Vercelli e Novara: chance sprecata dai primi per provare ad accorciare le distanze dalla zona playout, almeno.

Cesena-Entella 3-0 (2' Kupisz, 17' Schiavone, 50' Dalmonte)

Pro Vercelli-Novara 0-0