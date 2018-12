© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultati interessati in zona playoff in Serie B, con le vittorie di Brescia e Lecce. Le Rondinelle si sono imposte per 2-0 sul Livorno grazie alla doppietta di Torregrossa (un gol per tempo). Il Lecce si è invece imposto di misura sul campo del Carpi. Decisiva una rete di La Mantia nel primo tempo. Il Brescia sale dunque a 21 punti al quinto posto in classifica, il Lecce al secondo con 25 punti.