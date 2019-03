© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terminate da qualche minuto le due partite in programma alle ore 15 nella domenica pomeriggio della 27^ giornata di Serie B. Tutte e due le partite hanno premiato le squadre di casa. Al Curi infatti il Perugia ha rifilato tre reti alla Salernitana, nonostante metà ripresa giocata in dieci. A mettere il punto finale, nella ripresa, il nord-coreano Han. Un gol per tempo invece è quanto basta al Pescara per uscire con il massimo punteggio possibile dalla sfida interna con lo Spezia, steso dalle reti messe a segno da Mancuso e Crecco.

Perugia - Salernitana 3-1 (28' Verre (P), 31' Sadiq (P), 35' Casasola (S), 71' Han (P))

Pescara - Spezia 2-0 (19' Mancuso, 59' Crecco)