Serie B, vittorie nette per Benevento e Cittadella. Il Trapani ferma la corsa dello Spezia

Con Ascoli-Cremonese rinviata per l’allarme Coronavirus, nel pomeriggio di Serie B si sono giocate tre gare. Vittorie facili per la capolista Benevento e per un Cittadella che si porta al quarto posto in classifica. I giallorossi sanniti ci mettono 25 minuti a sbrigare la pratica Entella con le reti di Sau, Insigne e il rigore trasformato da Viola. Nella ripresa arriva anche il poker a firma Coda. Tris invece per i veneti trascinati dal capitano Iori che va a segno una volta per tempo e assieme all’altro centrocampista Proia regala una bella vittoria contro un squadra in salute come la Juve Stabia. Solo pari invece per lo Spezia, che scivola al terzo posto a -2 dal Frosinone: in gol Pettinari per il Trapani e Gyasi per i liguri.

25^ Giornata

Giocata ieri

Cosenza-Frosinone 0-2 (14' Dionisi, 20' Novakovich)

SABATO 22 FEBBRAIO

Ascoli-Cremonese - Rinviata

Cittadella-Juve Stabia 3-0 (16° rig., 70° Iori, 47° Proia)

Entella-Benevento 0-4 (9° Sau, 14° Insigne, 25° rig. Viola, 85° Coda)

Trapani-Spezia 1-1 (35° Pettinari, 44° Gyasi)

Pisa-Venezia ore 18:00

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Pordenone-Chievo Verona

Salernitana-Livorno

Crotone-Pescara

LUNEDI' 24 FEBBRAIO

Perugia-Empoli