Serie C, ecco il primo turno nazionale dei playoff: si riparte il 20 maggio

È terminato il sorteggio della prima fase dei playoff di Serie C su base nazionale che vede l'ingresso delle terze classificate nei rispettivi gironi. Di seguito i cinque accoppiamenti, con gare di andata e ritorno in base al piazzamento ottenuto in stagione (nella prima colonna le squadre che disputeranno la prima sfida in casa domenica 20 maggio mentre il ritorno sarà mercoledì 23 maggio):

Viterbese-Pisa

Feralpisalò-Alessandria

Cosenza-Trapani

Juve Stabia-Reggiana

Piacenza-Sambenedettese