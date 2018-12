Serie C, Giudice Sportivo: le decisioni sui club in campo per i recuperi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A seguito delle gare della 14^ giornata di Serie C e, in base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari ai giocatori dei club che disputeranno le gare di recupero del 4 e 5 Dicembre 2018:

CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:

LOPEZ GASCO WALTER ALBERTO (TERNANA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR):

MARKIC TONI (BISCEGLIE)