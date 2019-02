© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali relative a quarti e ottavi di finale di Coppa Italia Serie C ha squalificato per un turno Mouhamed Bachir Mane del Gozzano, Nicola Bizzotto del LR Vicenza Virtus e Luca Baldassin della Viterbese.