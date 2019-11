La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali per la 15^ giornata di Serie C. Ecco le scelte per il Girone C:

Casertana-Avellino: Marco D'Ascanio di Ancona (Meocci-Mariottini)

Monopoli-Bisceglie: Mario Vigile di Cosenza (Della Croce-Trasciatti)

Paganese-Bari: Andrea Colombo di Como (Santi-Pragliola)

Potenza-Vibonese: Alessandro Di Graci di Como (Poma-Grasso)

Rende-Picerno: Daniele Virgilio di Trapani (Abruzzese-Belsanti)

Rieti-Reggina: Michele di Cairano di Ariano Irpino (Votta-Monaco)

Sicula Leonzio-Virtus Francavilla: Enrico Maggio di Lodi (Bartolomucci-De Angelis)

Teramo-Ternana: Cristian Cudini di Fermo (Zampese-Moro)

Catanzaro-Catania: Matteo Gualtieri di Asti (Severino-Trinchieri)

Viterbese-Cavese: Antonino Costanza di Agrigento (Spina-Pedone)