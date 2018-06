Serie C, Massimi sarà l'arbitro della finale Robur-Cosenza

Siviglia, Marchena in prestito alla Nazionale spagnola

West Ham, affare da 22 milioni di sterline col Tolosa per Diop

Liverpool, per la porta si pensa allo svedese Olsen

Benfica, il paraguaiano Balbuena obiettivo per la difesa

Via al Mondiale, L'Equipe in prima pagina: "Ballando con gli zar"

Ecco Hierro per la Spagna, AS: "Con facce di circostanza"

Il Mirror, Mourinho sull'Inghilterra: "You're the special ones"

Sporting Lisbona, A Bola: "Presente e futuro in discussione"

Polonia, in Russia proibite domande sul futuro di Lewandowski

L'AIA ha comunicato l'arbitro della finale di Serie C fra Robur Siena e Cosenza in programma sabato prossimo all'Adriatico di Pescara. A dirigere il match sarà Luca Massimi assistito da Salvatore Affatato e Marcello Rossi, mentre Simone Sozza sarà il quarto uomo.

