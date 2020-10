Sernicola: "SPAL tra le formazioni più forti della B. Ma occorrerà lottare in ogni gara"

Presentazione in casa SPAL per Leonardo Sernicola, attaccante arrivato a Ferrara dal Sassuolo negli ultimi giorni mercato. Queste le parole raccolte da Estense.com: “Sono un giocatore di corsa su entrambe le corsie esterne, cerco di migliorare sempre più per mettere il mister in difficoltà nelle scelte. La SPAL è tra le più forti nella categoria ma per restare in alto bisogna giocare partita dopo partita. Con il Cosenza sembrava facile dato che sulla carta eravamo più forti ma la B è un campionato particolare. La duttilità l’ho sempre avuta e lo vedo come un punto di forza. Molte squadre faranno partite difensive, noi dovremo prepararle bene senza forzare le giocate”.