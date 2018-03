Sette anni, ma non in Tibet. Reginaldo torna al gol in Serie B

© foto di Federico De Luca

Al termine di un viaggio lungo sette anni fra Giappone, Brasile e Serie C italiana l'attaccante Reginaldo Ferreira da Silva a gennaio ha ritrovato la Serie B grazie alla Pro Vercelli di quel Gianluca Grassadonia che lo aveva rilanciato a Pagani (11 reti in 29 presenze). Subito titolare in Piemonte il brasiliano ci ha messo nove gare a tornare a esultare in cadetteria a distanza di ben sette anni da quel Siena-Varese che finì 5-0 grazie anche a una rete del classe '83. Un gol che ha illuso i bianchi di poter espugnare il campo del Foggia e che alla fine non è servita per portare a casa almeno un punto. Per Reginaldo resta però la soddisfazione personale di aver dimostrato di poter ancora dire la sua in Serie B nonostante un'età non più verde.