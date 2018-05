Sette i soggetti interessati al pacchetto "Dirette Serie B" 2018-21

Fonte: Ufficio Stampa Lega B

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Sono sette i soggetti che parteciperanno alla trattativa privata per l’acquisizione del pacchetto ‘Dirette Serie B’ del prossimo triennio.

Alle 19 di lunedì 14 maggio, data prevista dall’Assemblea di Lega B lo scorso 8 maggio, si sono infatti chiusi i termini per le comunicazioni delle manifestazioni di interesse con una risposta molto soddisfacente. Questo l’elenco dei soggetti: Eleven Sports, Eurosport, Fox Networks Group, Media Pro Italia, Perform Sports Content & Media, RTI - Reti Televisive Italiane e SKY Italia.

Ora la Lega B, nelle prossime settimane, procederà con l’avvio delle trattative private alle quali seguirà una comunicazione sul sito ufficiale di conclusione della procedura e relativo termine entro il quale presentare le offerte.

‘La Serie B si conferma ancora una volta un format interessante e avvincente, grazie alla sua imprevedibilità e allo spettacolo che è capace di offrire – sottolinea il presidente della Lega B Mauro Balata -. Caratteristiche che dobbiamo difendere in ogni modo per i nostri club, per i loro tifosi e per i territori’.