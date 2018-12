© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della cena di Natale organizzata dall'Hellas Verona il presidente del club scaligero Maurizio Setti ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal.it: "Ci tengo a fare personalmente i miei migliori auguri di Buon Natale a tutti voi che date quotidianamente il massimo per il Verona. Abbiamo un solo modo di concepire il lavoro, ovvero quello di applicarsi ogni giorno cercando di fare il meglio possibile. E con noi ci sono anche i nostri ambasciatori, ex calciatori che fanno della cultura, del sacrificio e soprattutto dell’umanità il principio fondamentale del loro lavoro. Sabato ho parlato con la squadra, guardandoci negli occhi. Contro il Pescara avevo chiesto loro di fare una prestazione come quella che poi tutti abbiamo visto: una prestazione che ci fa ben sperare soprattutto per le prossime partite che andremo ad affrontare. E a proposito del campo, qui c’è Andrea Danzi, un ragazzo di Verona, cresciuto nel Verona e che lunedì ha anche segnato: lui è l’esempio di come l’Hellas intenda crescere i ragazzi, e di come voglia continuare a farlo anche grazie all’aiuto di campioni che hanno vestito questa maglia".