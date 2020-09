Sfida fra trivenete per Forte. Ma la Juve Stabia spara alto per il suo cartellino

La Juve Stabia ha deciso di sparare alto per il cartellino di Francesco Forte autore di 17 reti nello scorso campionato di Serie B. Il club campano infatti, come riferito da Trivenetogoal.it, avrebbe infatti fissato in 1,5 milioni la cifra necessaria per l’acquisto del classe ‘93, una cifra che potrà essere sborsata dai club interessati al giocatore. Se la cifra resterà questa con tutta probabilità Venezia, Vicenza e Pordenone (in caso di addio di Ciurria) guarderanno altrove per rinforzare il proprio reparto avanzato.