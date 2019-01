Sfida mancina fra Hellas e Perugia. Martella al centro del mercato

© foto di Federico De Luca

Hellas e Perugia all'opera per trovare un nuovo elemento sulla corsia di sinistra. Entrambi i club sembrano aver messo nel mirino lo stesso giocatore. Si tratta di Bruno Martella del Crotone che La Gazzetta dello Sport ha nominato questa mattina quale nuova idea per la fascia mancina degli scaligeri, dopo che il suo nome era emerso nei giorni scorsi anche per il club attualmente allenato da Alessandro Nesta.

Sempre per l'out sinistro il Verona è da tempo sulle tracce di Filippo Costa della SPAL.