© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

In una lunga intervista rilasciata a Il Gazzettino, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani è tornato sul tema stadio per quel che concerne il club di patron Mauro Lovisa, il Pordenone appunto: "Lo stadio a Pordenone va fatto. Lo dobbiamo al Pordenone calcio, al quale auguriamo traguardi ancora più ambiziosi. Insieme a Lovisa stiamo cercando imprenditori che lo realizzino, poi troveremo lo strumento finanziario più adatto a remunerarli. Certo non è un computo facile: non c'è la fila di imprenditori pronti a mettere sul tavolo i soldi per realizzarlo. Per questo ci vorrà del tempo. Credo che dovremo seguire i ramarri a Udine almeno per un'altra stagione, oltre a quella attuale. Con il presidente Lovisa ci siamo già visti più volte e ci ritroveremo ancora a gennaio per fare il punto della situazione e stabilire una potenziale tabella di marcia".