Soddimo: "L'arrivo a Pisa? Scelta mirata. Ma è a Frosinone che sono esploso"

Come riferisce tuttopisa.com, ai canali ufficiali del Pisa è intervenuto il trequartista nerazzurro Danilo Soddimo, che ha parlato per prima cosa del suo arrivo all'ombra della Torre Pendente: "La scelta di Pisa è stata facile. Conoscevo la piazza dato che spesso ci eravamo incrociati da avversari, anche in partite importanti. Mi piace la tifoseria calorosa, poi parlando con il DS Gemmi e il DG Giovanni Corrado ho capito le ambizioni e i programmi, confrontandomi anche con alcuni compagni che già conoscevo come Gucher, ho fatto una scelta mirata".

Si va poi alla carriera: "Non vivo per il gol ma proprio per certi gesti tecnici, finte e dribbling: vivo per la giocata. Il momento più alto della carriera? Spero sempre sia dietro l’angolo. Lavoro per migliorarmi, sia mentalmente che atleticamente. Sicuramente a Frosinone sono esploso particolarmente anche come maturità, quello è stato un livello alto".