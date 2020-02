Soddimo, tre partite per conquistare Pisa e tornare protagonista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviato il mercato e ripreso a pieno regime il campionato anche in Serie B arriva il momento di analizzare le prime sortite dei nuovi acquisti di gennaio. Fra sorprese, conferme e qualche eccezione.

L'addio fra Danilo Soddimo e il Frosinone nel gennaio 2019 dopo cinque anni e mezzo di amore aveva dato a molti la sensazione della fine di un era. Con il trequartista romano in campo il club ciociaro era riuscito a conquistare la Serie A per la prima volta nella sua storia e ad imporsi come una delle realtà più importanti della cadetteria. Al tempo stesso Soddimo era stato in grado, grazie al rendimento con la società del presidente Stirpe, di dimostrare tutte le sue qualità.

Nella vita niente è eterno e cosi Cremona doveva essere per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria la sfida in grado di riportarlo, da protagonista in Serie A. Spesso le idee, però, non si trasformano in realtà e così dopo un anno di scintille non scoccate ecco un nuovo cambio di maglia. Questa volta a puntare su Soddimo è il Pisa di Luca D'Angelo, tecnico bravissimo a valorizzare le qualità dei propri giocatori. Un matrimonio, quello con la piazza toscana, che è tramutato in passione vera nel giro di tre partite durante le quali l'ex Frosinone è apparso immediatamente centrale nel gioco dei nerazzurri e in grado di dare il cambio di passo a tutto il gruppo. L'unica pecca e l'assenza di vittorie. Nelle tre gare giocate Soddimo ha visto tre pareggi, tutti per 1-1. Per molti solo una coincidenza visto il rendimento della squadra col suo nuovo numero 10 in campo. Tempo al tempo.