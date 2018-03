Sonetti: “Pronto a tornare. Cellino? Saprei come affrontarlo”

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Bresciaoggi.it l'allenatore, anche se fermo dal 2010, Nedo Sonetti ha parlato del momento delle Rondinelle, allenate in due occasioni in carriera, svelando di essere pronto a tornare nel calcio, magari per dare una mano al patron Cellino: “Mi rompo le scatole a far passare le giornate, ma per fortuna ormai ci sono partite in tv ogni giorno. Guardo di tutto, sono informatissimo e pronto se qualcuno decidesse di farmi tornare nel pallone. Non come allenatore perché c'è un tempo per fare ogni cosa e sulla panchina sono stato abbastanza però una mano a livello tecnico potrei darla. - continua Sonetti – Cellino? Lo conosco bene e saprei come affrontarlo. Boscaglia? Salverà il Brescia anche se non è come Gattuso”.