Sottil a Pescara: "Carico come una molla. A una chiamata del genere non si può dire di no"

Dalle colonne de Il Messaggero arrivano le prime parole da neo tecnico (manca ancora l'ufficialità) del Pescara di Andrea Sottil: "Devo ringraziare l'avvocato Giuseppe Riso per avermi aiutato a risolvere la situazione con il Catania in tempi rapidi. Sono carico come una molla, come fai a non esserlo se ti chiama il Pescara dopo aver passato un anno a casa? LA squadra la conosco bene, per ma ha gli uomini per giocare con il 4-3-3 e i mezzi per arrivare all'obiettivo salvezza senza affanni. Come mi ha convinto il presidente? Non mi ha dovuto dire nulla, a una chiamata del genere non si può dire di no. Facile".