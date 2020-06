Sotto il segno di Bisoli, la Cremonese vince ancora. Ora la prova del nove: c'è il Benevento

Secondo successo consecutivo per la nuova Cremonese targata Pierpaolo Bisoli. Dopo il successo sul campo del Frosinone prima del lockdown e della sospensione dei campionati, la Cremonese ha espugnato anche il Del Duca di Ascoli: 6 punti in tre mesi, una statistica strana ma che vale tantissimo per i grigiorossi, che con il successo di oggi si sono portati fuori dalla zona playout, scavalcando in colpo solo Ascoli e Venezia.

Bisoli sembra aver trovato la giusta quadratura: la squadra gira, i gol arrivano. 5 in due partite, con Castagnetti sempre decisivo. Prima dell'interruzione l'eurogol contro il Frosinone, oggi il tiro cross mandato poi in porta da Padoin. Bene anche Parigini, imprendibile fino a quando le gambe lo hanno consentito (normale dopo uno stop così lungo avere un calo fisico nella ripresa). Buone prestazioni anche per Valzania, un giocatore che potrebbe tranquillamente giocare in serie A, e Palombi.

Adesso arriva la prova del nove per la Cremonese, la sfida con il Benevento in programma domenica alle 18.00. La capolista arriva allo Zini con la serie A già in tasca (20 punti di vantaggio sulla seconda), ma la sfida si prospetta davvero interessante: la Cremonese, sulle ali dell'entusiamo, cerca la vittoria in casa che manca dal 16 febbraio, quando i grigiorossi rifilarono 5 reti al Trapani.