SPAL, D'Alessandro: "Corsa sull'Empoli? La facciamo su di noi, l’organico ha qualità e mentalità"

"Corsa sull'Empoli? La facciamo solo su noi stessi, conosciamo le nostre qualità. L’obiettivo è migliorarci, prendiamo una partita per volta. Non guardiamo all’Empoli ma al Pescara": dalle colonne del Corriere dello Sport, esordisce così l'esterno offensivo della SPAL Marco D’Alessandro, arrivato alla truppa estense come erede di Manuel Lazzari, ma mai con il peso di questo ruolo ("Non l’ho mai vissuta così e poi non abbiamo le stesse caratteristiche. Lui ha fatto la storia della SPAL. Io voglio solo fare una grande stagione").

Il giocatore, al suo sesto anno di B, prosegue poi: "Possiamo e dobbiamo crescere ancora tanto, siamo un gruppo con tanto potenziale e c’è l’obbligo di maturare sul piano tattico, tecnico e nella compattezza. Tutto passa per il lavoro quotidiano. L’organico ha qualità e mentalità. Per chi retrocede non è mai facile. Qui ci sono giocatori che hanno alle spalle la A e ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra, c’è tutto per toglierci le soddisfazioni ma abbiamo capito che è dura. Ci siamo calati subito nella B, abbiamo avuto un calendario particolare e in partenza non siamo riusciti a ottenere il meglio. Ma le 3 vittorie nascono dal lavoro".