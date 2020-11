Spal, gioia Marino: "Vinta gara difficile con tanti calciatori fuori"

"Abbiamo battuto un avversario in forma. In settimana siamo stati bravi a studiare la Salernitana e credo che non abbiamo concesso alcuna ripartenza. Il primo tempo è stato ottimo, forse il migliore da quando alleno questa squadra. Ho un solo rammarico: ripetutamente potevamo siglare il terzo gol, saremmo andati a riposo con serenità. Invece talvolta ci piace quasi complicarci la vita, dimentichiamo che la B è una trappola e basta veramente un episodio per riaprire gare apparentemente chiuse e vivere un finale in apnea. Sono comunque contento della crescita dei ragazzi e del gruppo, la partenza altalenante era frutto dei duri carichi di lavoro e di alcune situazioni che stiamo mettendo a posto. Non a caso iniziamo anche a non prendere gol. E nessuno rimarca abbastanza che avevamo fuori Strefezza, Castro, Paloschi e Viviani che non sono gli ultimi arrivati". Così Pasquale Marino ha commentato la vittoria della Spal sulla Salernitana.