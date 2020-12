SPAL-Lecce, le formazioni ufficiali: estensi rivoluzionati, Corini preferisce Zuta in difesa

vedi letture

Luci accese al "Mazza" di Ferrara per il big match che questa sera, in occasione della 14^ giornata del campionato di B, vedrà contrapporsi SPAL e Lecce.

Una SPAL con ampio turn over è quella che si vede schierata da mister Marino, mentre sul fronte leccese, con la squadra che deve rifarsi dalla batosta casalinga contro il Pisa (corsaro per 0-3), Corini in difesa adatta Zuta preferito a Meccariello e Rossettini.

Le formazioni ufficiali:

SPAL (3-4-2-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Ranieri; Stefezza, Esposito Sa., Murgia, Sernicola; Valoti, Castro; Paloschi

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Zuta, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Stepinski, Coda.