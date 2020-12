SPAL, Marino: "Ci è mancata cattiveria negli ultimi metri. Fallo su Ranieri nell'azione del 2-0"

Pasquale Marino, tecnico della Spal, ha commentato la sconfitta rimediata in casa dell'Ascoli: "Siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto, giocavamo nella loro metà campo. Poi è arrivata l'invenzione di Sabiri su punizione. Nella ripresa abbiamo attaccato sbagliando però troppe rifiniture e troppi passaggi. Non siamo stati lucidi nell'ultimo passaggio. Sul secondo gol c'era un fallo netto su Ranieri, quel gol ci ha tagliato le gambe. Nel calcio vince chi fa gol, loro stati bravi e noi un po' meno. Questo ci deve far riflettere, dobbiamo avere più fame negli ultimi metri".

Cosa non ha funzionato nella Spal di oggi?

"Non siamo stati precisi nell'ultima giocata e nelle conclusioni. Potevamo far gol tante volte. Peccato perché siamo incappati in una giornata particolare. Possiamo solo rammaricarci e arrabbiarci contro noi stessi. Abbiamo sbagliato troppo".

Quindi un altro passo indietro o solo un incidente di percorso?

"Stavolta non abbiamo fatto male. Abbiamo giocato sempre a differenza di altre volte. Dobbiamo però concretizzare meglio la mole di gioco che si fa. Serve cattiveria e cinismo negli ultimi metri. Evidentemente ci è mancata un po' di lucidità".

Avete protestato molto per l'azione del secondo gol dell'Ascoli

"Dalle immagini sembra ci sia fallo su Ranieri. In genere questi falli vengono fischiati. Non mi è piaciuta nemmeno la gestione dei cartellini. Valoti è stato ammonito al primo fallo, a loro ne sono stati perdonati diversi".