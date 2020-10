SPAL, Marino: "Col Cosenza per sfatare il tabù Mazza. Mercato? Forse un attaccante"

vedi letture

"Mi è dispiaciuto molto per la squalifica rimediata, ci tengo a scusarmi, non è successo molte volte questo: non sono stato un buon esempio, mi dispiace molto. Ho imprecato, è vero, ma sull'episodio, non sulla terza arbitrale, però ho sbagliato, starò più attento in futuro": nella conferenza stampa pre gara, esordisce così il tecnico della SPAL Pasquale Marino, che domani non potrà sedere in panchina per la squalifica all'esordio.

E' però poi tempo di parlare del match casalingo contro il Cosenza. Gli estensi devono anche sfatare il tabù "Mazza": "Il non vincere in casa è un motivo in più per cercare di far bene, di fare una grande partita, è solo così che si può tentare di aver la meglio su un avversario tosto che arriva da un periodo strepitoso e con un gruppo collaudato, ma noi siamo fiduciosi, possiamo crescere di gara in gara, e questo lo vedendo ogni giorno. Anche la partita di Coppa è stata utile in tal senso, abbiamo due soluzioni su cui far leva e le sfrutteremo: mi interessa però il vedere maggior fluidità di manovra, anche se c'è ancora qualcosa da migliorare. Siamo però più lucidi, e questo è un aspetto positivo. La formazione ancora non l'ho decisa, dovremmo fare ulteriori valutazioni, ma non escludo nessuno dal possibile undici titolare: dobbiamo ancora capire alcune cose".

Più nel dettaglio dell'avversario: "Rispetto all'anno scorso hanno un Riviere in meno, ma hanno preso Litteri, e questi sono solo alcuni nomi, hanno un'ottima rosa con un attacco pericoloso al quale non va lasciato spazio. Hanno buona organizzazione di gioco e fluidità di manovra".

Nota conclusiva sul mercato: "Lavoriamo tutti in sintonia in società, qualcuno in avanti potrebbe anche arrivare, diciamo così".