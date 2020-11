SPAL, Marino: "Floccari sta bene, ma non abbiamo forzato al massimo". I convocati per il Monza

vedi letture

“I convocati sono più o meno sempre gli stessi, poi ci sarà qualcuno che lascerò a riposo volontariamente per farlo rifiatare”. Parla così Pasquale Marino alla vigilia della sfida di Coppa Italia: “Non so neppure se poi recupererò qualcuno in vista dell'Entella, dovremmo chiedere ai medici. Anche su Floccari non saprei dire anche se sta bene e si allena, ma non abbiamo forzato al 100%”.

Sono 22 i calciatori convocati per la sfida contro il Monza. Assenti Salvatore Esposito e Ranieri per squalifica a cui si aggiungono Berisha, Vicari, Viviani e appunto Floccari. Questo l’elenco completo:

Portieri: Galeotti, Gomis, Thiam

Difensori: Okoli, Salamon, Spaltro, Tomovic

Centrocampisti: Castro, Dickmann, Missiroli, Murgia, Sala, Sernicola, Strefezza, Tunjov, Valoti

Attaccanti: Brignola, Se. Esposito, Jankovic, Moro, Paloschi, Seck