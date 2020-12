Spal, Marino: "Grande reazione dei ragazzi, gara di sacrificio dopo l'espulsione"

Le dichiarazioni di Marino dopo Spal-Chievo 0-0.

Il tecnico della Spal Pasquale Marino ha commentato in conferenza stampa il pareggio casalingo pe 0-0 contro il Chievo.

Mister, cosa ha pensato sul rigore visto che in passato non ha avuto fortuna contro il Chievo?

“Ho ripensato all’episodio dello scorso anno, evidentemente non abbiamo fortuna con questo portiere. E’ un peccato, perché quando facciamo male lo dico mentre oggi abbiamo fatto una buona gara. Nel primo tempo, al di là del rigore, abbiamo costruito delle buone occasioni mentre il Chievo non credo che ci abbia mai impensierito. Nella ripresa abbiamo fatto una gara di sacrificio, limitando molto i gialloblù che erano in superiorità numerica. Devo ringraziare i ragazzi che hanno fatto tanti sacrifici, contro una squadra che ha avuto anche un giorno in più di riposo. Nonostante questo, i ragazzi hanno mostrato uno spirito importante. Adesso abbiamo un’altra partita, ancora contro una squadra che ha riposato un giorno in più. Il calendario è stato fatto apposta per noi”.

Nella ripresa i suoi cambi davano l’impressione che la Spal volesse cercare la vittoria fino alla fine: cosa è mancato alla squadra per riuscirci?

“Sicuramente dovevamo attaccare di più, ma non era facile perché il Chievo aveva 4 attaccanti. Talvolta ci siamo messi in campo in modo da non subire le loro ripartenze, visto che avevano degli esterni molto veloci. Abbiamo fatto una partita ordinata cercando di punzecchiare in qualche ripartenza. Non ci siamo riusciti perché la stanchezza alla fine si è fatta sentire, ma va sottolineato il fatto che abbiamo concesso veramente il minimo ai nostri avversari”.

E’ arrabbiato con Strefezza per la doppia ammonizione, in un momento in cui la Spal aveva la partita in mano?

“Magari il primo giallo è stato generoso, mentre il secondo si poteva evitare. Probabilmente la voglia di recuperare palla si è fatta sentire. Il peso dell’uomo in meno si è sentito: abbiamo fatto bene in fase di non possesso, me non abbiamo avuto la forza di aggredire di più per cercare di vincere la partita”.

Nel primo tempo la cosa che le piaciuta di più e rivedere la vera Spal dopo il passo falso col Cittadella.

“Sono contento per questo, ho fatto i complimenti ai ragazzi negli spogliatoi per aver reagito ad una partita non fatta bene. C’è stata una reazione da squadra, facendo sempre la partita con tante occasioni create epoche concesse ai nostri avversari”.

Alla luce di quanto accaduto nella partita, considera il risultato come un punto guadagnato o due punti persi?

“Nel primo tempo siamo stati superiori al Chievo per quanto visto in campo, mentre nel secondo il pareggio è giusto. Sono comunque contento della prestazione, al di là del fatto che ci potevano essere due punti in più o in meno. Dopo una prestazione deludente ci potevano essere degli strascichi e invece i ragazzi hanno mostrato grande voglia di rialzarsi. Mi è piaciuto l’atteggiamento: nel primo tempo perché la squadra voleva vincere, mentre nella ripresa perché non voleva perdere. A partire dagli attaccanti, si sono sacrificati tutti nella fase di non possesso”.

La sostituzione di Paloschi è dovuta alla delusione del giocatore per l’errore o al fatto che Floccari fosse più funzionale in quel momento?

“Magari l’avrei fatta più avanti, ma visto che eravamo rimasti in inferiorità numerica mi serviva un giocatore con caratteristiche diverse. Paloschi è più un attaccante d’area, ma a me serviva un giocatore che venisse incontro per tenere palla e far salire la squadra”.

Un commento sulla dimostrazione d’affetto dei tifosi prima della partita.

“Siamo stati molto contenti: anche se non possono stare sugli spalti, si sono fatti sentire e questo ci fa piacere. Significa che sono contenti del percorso che stiamo cercando di fare. Oggi volevamo regalare una vittoria ai nostri tifosi: purtroppo le cose non sono andate come volevamo ma, come ho detto prima, sono contento per la prestazione sia del primo che del secondo tempo”.