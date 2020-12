SPAL, Marino: "Il Lecce ha un organico importante, in B c'è tanto equilibrio". I convocati estensi

“Sappiamo che il Lecce ha un organico importante con il miglior attacco del campionato. Vengono da una sconfitta in casa con il Pisa, saranno feriti e di sicuro vorranno riscattarsi. Ma in questa B è difficile giocare contro tutte le squadre perché c’è moltissimo equilibrio in alto e le difficoltà ci saranno in tutte le partite”. Così Pasquale Marino, tecnico della SPAL, in conferenza stampa (clicca qui per l'intervento integrale) in vista della sfida con il Lecce.

Di seguito i convocati estensi:

Portieri: Gomis, Minelli, Thiam.

Difensori: Okoli, Ranieri, Salamon, Spaltro, Tomovic, Vicari.

Centrocampisti: Castro, Dickmann, Sa.Esposito, Missiroli, Murgia, Sala, Sernicola, Strefezza, Valoti.

Attaccanti: Brignola, Di Francesco, Floccari, Se.Esposito, Paloschi, Seck.