SPAL, Marino: "Il Lecce vorrà riscattarsi. Ma noi inferiori a nessuno"

Nella conferenza stampa di presentazione di SPAL-Lecce, big match della 14esima giornata di Serie B, il tecnico biancazzurro Pasquale Marino ha presentato la sfida che attenderà i suoi uomini contro i salentini di Corini, a cui non prenderanno parte gli indisponibili D'Alessandro, Berisha e Viviani.

Quello contro il Lecce sarà un altro big match. Che cosa ci dobbiamo aspettare?

“Sappiamo che il Lecce ha un organico importante con il miglior attacco del campionato. Vengono da una sconfitta in casa con il Pisa, saranno feriti e di sicuro vorranno riscattarsi. Ma in questa B è difficile giocare contro tutte le squadre perché c’è moltissimo equilibrio in alto e le difficoltà ci saranno in tutte le partite”.

Qual è il suo bilancio sul momento della SPAL?

“Quando ci sono queste partite occorrerebbero più giorni per prepararle. Ma è un handicap che abbiamo tutti e non solo noi. Non che le altre partite siano facili, ma queste a maggior ragione necessitano di più tempo. Finora abbiamo sfidato Chievo e Venezia che stanno bene e posso dire che ci mancano due punti. Noi non siamo inferiori a nessuno. Anzi, dobbiamo affrontare tutte le partite alla stessa maniera perché crediamo di avere qualità e giocatori importanti. Dipendiamo da noi stessi e se stiamo bene sarà difficile per tutti affrontarci. Se invece balbettiamo gli facciamo prendere ossigeno e ci possono fare male. Questo lo stiamo commettendo dall’inizio fuori casa, quando il nostro approccio è più lento. Dobbiamo lavorare sulla testa”.

Che cosa teme del Lecce?

“Abbiamo sempre rispetto per tutti. Noi dobbiamo pensare di fare il meglio per noi stessi. Gli stimoli non mancano e sarà un impegno probante, oltre che importante. L’assetto mentale sarà fondamentale in partite come queste, dove affrontiamo una squadra ben organizzata a livello di gioco ma che ha anche tante buone individualità”.

Quante e quali pensa siano le avversarie della SPAL per la promozione diretta in Serie A?

“Penso ce ne siano tante perché in pochi punti ci sono diverse squadra. Ce ne sono diverse che sono attardata come Brescia e Monza, che possiedono valori che verranno poi fuori alla lunga, senza dimenticare quelle che stanno sopra di noi. Sarà una bellissima lotta e ci sarà da battagliare fino alla fine”

TMW - Si dice che i campionati si vincono con le difese. La SPAL ha la miglior difesa della Serie B insieme al Chievo. Lei cosa ne pensa?

“A mio avviso vince chi fa più punti. Dietro stiamo facendo discretamente, dando poche possibilità agli avversari per farci male. L’unica eccezione è stata Cittadella”.

TMW - Come sta Valoti e quante possibilità ci saranno di vederlo in campo?

“La formazione non la dico, ma ha recuperato”.