SPAL Marino: "In Coppa ci sarà turn over, ma anche la miglior formazione possibile"

Vigilia di gara in casa SPAL, con la formazione estense che domani sarà impegnata contro il Monza nella gara di Coppa Italia, valida per il quarto turno. Del match, in conferenza stampa, ne ha parlato il tecnico biancazzurro Pasquale Marino: "Viviamo alla giornata e valutiamo i giocatori in base a come si allenano, questo discorso vale anche per la Coppa Italia. I convocati sono più o meno sempre gli stessi, poi ci sarà qualcuno che lascerò a riposo volontariamente per farli rifiatare: non so neppure se poi recupererò qualcuno in vista dell'Entella, dovremmo chiedere ai medici. Anche su Floccari non saprei dire, sta bene e si allena ma non abbiamo forzato al 100%. La formazione? Ancora non l'ho fatta, a ogni modo preferisco dirla prima alla squadra e poi ai giornali. A ogni modo ci saranno tanti cambi rispetto alla gara di campionato, dove c'è possibilità di farlo voglio far riposare i ragazzi, anche se in alcuni reparti siamo più corti: ovvio poi che in campo andrà una formazione competitiva, vogliamo andare avanti. Come motivo la squadra? Non c'è bisogno di farlo, sanno da soli che deve essere così, non solo in competizioni ufficiali ma anche in allenamento".

Ricordiamo intanto che saranno out dalla gara Salvatore Esposito e Ranieri squalificati, e anche Berisha, Vicari e Viviani.