SPAL, Marino: "Lo spirito è quello giusto, ma possiamo fare molto meglio"

vedi letture

Pasquale Marino, tecnico della SPAL, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club estense al termine della partita pareggiata sul campo del Monza:

Come giudica la prestazione?

"Nel corso del primo tempo abbiamo fatto un possesso senza concludere. A questo proposito dobbiamo velocizzare e arrivare meglio e con più uomini negli ultimi metri. Nel secondo tempo abbiamo invece osato di più e subito qualche occasione, ma abbiamo creato anche con D'Alessandro, Strefezza e Dickmann. Nella ripresa mi è piaciuto molto di più l'atteggiamento perché siamo arrivati con più costanza vicino alla porta avversaria. Nell'ultimo quarto d'ora poi c'è stata una flessione perché il Monza ha spinto molto. Ma sono contento perché la squadra ha lottato su ogni pallone e si è sacrificata. Per me è lo spirito giusto, anche se sappiamo di essere ancora distanti da quello che possiamo fare".

Brignola e D'Alessandro sono usciti per scelta tecnica?

"Brignola si è trattata di una sostituzione programmata perché lo scorso anno non ha giocato molto, mentre D'Alessandro ha chiesto il cambi perché aveva i crampi e quindi abbiamo preferito non rischiarlo".

Cos'è successo in occasione della sua espulsione?

"Prima che tirassero il rigore ho protestato, inesistente, ho avuto la conferma rivedendo. L'ho detto senza offendere nessuno, dopo che l'ho calciato mi ha buttato fuori. Va bene così, perché magari se avessero fatto gol mi risparmiava. Magari ho alzato la voce e me la sono cercata. Va bene così".

Come valuta la prestazione difensiva della squadra?

"È stata buona anche la prestazione difensiva, perché abbiamo concesso poco a una squadra fortissima. Abbiamo chiuso bene gli spazi, seppur ci manca ancora la forza di ribaltare il fronte con una frequenza, ma ciò arriverò con il tempo".

Ora guferà ancora di più per la permanenza di Berisha?

"A parte il rigore, nelle poche volte in cui oggi è stato chiamato in causa, ha dimostrato ancora una volta di essere presente e attento. Spero che rimanga perché abbiamo bisogno della sua serenità e di ciò che trasmette agli altri".