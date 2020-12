Spal, Marino: "Nel primo tempo potevamo fare meglio, sofferto il campo veloce"

Quinta vittoria consecutiva per la Spal che batte di misura la Virtus Entella e aggancia al secondo posto Empoli e Lecce. Questa la disamina a fine partita del tecnico Pasquale Marino: “Siamo contenti di questa vittoria su un campo difficile. Nel primo tempo potevamo fare meglio, abbiamo sofferto l’impatto con un campo più veloce di quello a cui siamo abituati commettendo errori che in genere non facciamo e rischiando qualcosa. Nel secondo tempo è andata meglio, abbiamo segnato concedendo poco. Nel finale c’era un po’ di stanchezza ma abbiamo gestito bene il vantaggio. Dopo il gol il nostro portiere non è mai stato impegnato".

Vi ha sorpreso l’atteggiamento dell’Entella?

“Sapevamo che è una squadra aggressiva, pericolosa nelle ripartenze. Loro hanno sfruttato gli errori che abbiamo commesso in palleggio, la nostra azione era poco fluida”.

Da quasi 400 minuti la Spal non prende gol.

“I ragazzi si stanno applicando, cambiano gli interpreti ma la cattiveria agonistica è sempre la stessa”.

Le palle inattive sono la vostra arma in più?

“Lavoriamo molto sui calci piazzati, abbiamo fatto qualche gol così. Sono un’arma importante per sbloccare la partita, abbiamo giocatori che calciano bene e centimetri da sfruttare in area”.