SPAL, Marino: "Non guardiamo la classifica. Con l'Entella servirà ancora più agonismo"

vedi letture

Consueta conferenza stampa pre gara in casa SPAL, con mister Pasquale Marino che ha parlato alla vigilia del match contro l'Entella: "Quando c'è un cambio alla guida tecnica ci sono stimoli in più, la voglia di dimostrare il massimo al nuovo mister, ma tutte le gare di B sono difficili, tutte presentano insidie dal punto di vista agonistico: serve intensità e agonismo, sempre e comunque. Anche giocando sapendo i risultati degli altri. Fare una grande partita è l'unica cosa che serve, della classifica non deve importarci. Terreno in sintetico a Chiavari? Loro saranno più abituati, ma noi ci siamo allenati sul sintetico, abbiamo ovviato, non guardiamo a queste cose, non devono essere alibi: serve una gara di spessore tecnicamente e mentalmente. Cominciare a fare risultati è stato importante, mantenersi è più difficile e quindi dobbiamo avere più attenzione".

Sulla partita e il possibile primo posto che potrebbe arrivare per gli estensi: "Le motivazioni ci sono a prescindere dalla giornata e della graduatoria, gli stimoli devono andare da sè, anche perché è troppo presto per guardare alla classifica. Ricordo di nuovo, poi, che l'Entella non è un avversario simpatico, ha gli elementi adatti a risollevarsi. In ogni gara, torno a dirlo, c'è un alto livello agonistico, serve essere al massimo oltre tutto il resto: la qualità emerge quando è l'agonismo è almeno pari rispetto a quello dell'avversario".

Andando poi alla squadra. Saranno out il portiere Berisha, colpito dal Covid-19, i difensori Okoli, Vicari e Ranieri e il centrocampista Viviani: "Floccari è tra i convocati, per gli altri non so quanti saranno i tempi di recupero. Berisha? Non l'ho sentito ancora. La bolla per il mese di dicembre? Tutto quello che si fa è per il bene della SPAL, vediamo come si evolve la situazione, l'attenzione deve essere sempre al massimo perché la situazione non è bella. Formazione? Chiaro che qualcosa da Pescara dovrò cambiare, ci sono infortunati".

Circa le dichiarazioni del presidente Walter Mattioli in merito al contraccolpo economico che potrebbe avere la mancata promozione in A: "Pensiamo a fare il nostro lavoro, se poi centriamo gli obiettivi lo dirà il campo, ma noi non dobbiamo porre attenzione sul resto".