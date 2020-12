SPAL, Marino: "Se sottovalutiamo il Pisa rischiamo di far brutte figure"

vedi letture

Una partita che sulla carta potrebbe sembrare semplice per la SPAL, ma a Ferrata arriverà un Pisa agguerrito che ha necessità di punti. Del match del "Mazza", alla vigilia, ne ha parlato il tecnico estense Pasquale Marino: "Quello che si apre adesso sarà un periodo importantissimo, ma come lo sono tutti i periodi, però ci sono tante gare, oltre alla speranza di recuperare quanti più uomini possibile per gestire le energie in vista dei tanti incontri ravvicinati. A ogni modo non chiedetemi la formazione anti Pisa, devo ancora deciderla, ho un giorno per farlo e la dirò prima ai ragazzi. Vedo comunque un gruppo entusiasta, smanioso di aiutare la causa. Pisa peggior difesa? Sa giocare a calcio, è una gara da affrontare con le pinze, sbagliamo a pensare sia una partita facile guardando statistiche, numeri e classifica. Se ragioniamo così, si va incontro a fare brutte figure".

Continua poi: "Dobbiamo avere stimoli tutti i giorni, per allenarsi bene, quello che si fa in settimana si porta in partita. Ma non guardiamo la classifica, per ora non ci interessa, pensiamo a far bene. Anche domani voglio il livello massimo di attenzione".

Capitolo, poi, indisponibili: out i difensori Dickmann, Ranieri e Okoli, il centrocampista e i portieri Gomis Berisha. Con quest'ultimo ricoverato - ma in buona salute - dopo aver contratto il Covid-19: "Dispiace molto per Berisha, ma ci ha tranquillizzato lo staff medico circa i fatto che questi sono esami di rito".