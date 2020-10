SPAL, Marino: "Siamo in emergenza, ma dobbiamo far di più. Vicenza? Grande qualità"

vedi letture

Dopo il ko di Empoli, la SPAL è pronta a ripartire dalla gara interna contro il Vicenza. Mister Pasquale Marino, che per l'occasione dovrà fare a meno degli indisponibili Viviani, Floccari, D'Alessandro, Strefezza, Paloschi e Gomis, ha fatto il punto della situazione: "Qualcosa cambieremo rispetto a Empoli, recuperiamo Dickmann ma purtroppo ci sono altri infortuni, e giocoforza, dove si può, si alterna: è la terza gara in pochi giorni e non abbiamo avuto l'organico al completo per gestire le energie. Sono successe cose che non ci aspettavamo, ma facciamo di necessità virtù, convocheremo dei ragazzi della Primavera. Esattamente come si è fatto in Toscana. Chiaro, poi va comunque fatto di più, anche in emergenza ci aspettavamo altro. Se mi confronto con la società? Tutti i giorni".

Andando poi all'avversario: "Il Vicenza è sulla carta una matricola, piena di entusiasmo, ma ha molte qualità, buona organizzazione tattica. Sono bravi a ripartire, velocizzare il gioco, con calciatori di qualità e velocità: quando si chiudono sanno ripartire bene con gli esterni, potenti e veloci. A ogni modo dobbiamo guardare a noi stessi, non apporterò modifiche enormi per non creare confusione".

Conclude: "Ci sono tanti motivi per aver passato qualche problema a livello psicologico e di organizzazione, c'erano i vari slittamenti, il mercato e altro, ma ora è tutto passato, e comunque la squadra non ha mai mollato: anche a Empoli, alla fine, abbiamo giocato una buona gara, rimanendo in partita fino alla fine. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, con massima attenzione a non sbagliare, che gli errori, in B, sono spesso castigati".