SPAL, Marino: "Turnover? Fortunati ad avere organico ampio". I convocati per il Cittadella

vedi letture

“I cambiamenti dipendono dall’organico che abbiamo a disposizione e per fortuna il nostro è ampio. Dietro ci dovrà essere qualcuno che giocherà di più, viste le diverse assenze, mentre negli altri reparti valuteremo di partita in partita. Noi confidiamo nel fatto che il gruppo è costituito da tanti ragazzi giovani che possono recuperare molto più velocemente. Poi logico che una gestione delle energie dovremo farla. Ma l’intero organico ha dimostrato di dare un contributo importante e lo stesso fatto per cui sia difficile distinguere i titolari dalle seconde linee rappresenta per noi un vantaggio”, così Pasquale Marino, tecnico della SPAL, ha parlato del turnover in vista del prossimo tour de force in arrivo per la Serie B. Intanto, in vista del match di domani contro il Cittadella arriva la distinta con i convocati:

Portieri: Galeotti, Minelli, Thiam

Difensori: Salamon, Spaltro, Tomovic, Vicari

Centrocampisti: Castro, D’Alessandro, Sa. Esposito, Missiroli, Murgia, Sala, Sernicola, Strefezza, Valoti

Attaccanti: Brignola, Di Francesco, Floccari, Se. Esposito, Jankovic, Paloschi, Seck

Non saranno della gara Viviani, Ranieri, Dickmann, Okoli e Berisha.