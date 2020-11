SPAL-Monza, le formazioni ufficiali della sfida di Coppa Italia: ampio turn over

Al via alle 14:30 la gara di Coppa Italia tra SPAL e Monza, che al "Mazza" opporrà le due formazioni cadette nel quarto turno della competizione: gara a eliminazione diretta, che mette in palio gli ottavi di finale contro il Sassuolo.

Turn over per entrambe le squadre, con i brianzoli che non avranno in panchina mister Brocchi, degente dopo l'operazione subita nei giorni scorsi (intervenuto dovuto ai calcoli): al suo posto il vice Lazzarini. Che conferma il 4-3-1-2, con Machin a supporto di Marin e Maric. Sul versante locale, emergenza difensiva per Marino, che arretra Sernicola; coppia offensiva formata da Brignola e Seba. Esposito, con Castro sulla trequarti.

Le formazioni ufficiali

SPAL (3-4-1-2): Thiam; Spaltro, Okoli, Sernicola; Strefezza, Murgia, Missiroli, Sala; Castro; Brignola, Seba. Esposito

MONZA (4-3-1-2): Di Gregorio; Lepore, Scaglia, Pirola, Sampirisi; Barillà, Fossati, Colpani; Machin; Marin, Maric.