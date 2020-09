SPAL, presentate le nuove maglie: prima classica, la seconda sarà rossa

vedi letture

La SPAL ha presentato nella giornata di oggi le nuove maglie per la prossima stagione. La prima maglia sarà classica con il rigato verticale bianco e azzurro, ma con una grafica optical e il girocollo con bordo bianco in maglieria, mentre azzurri saranno i bordi delle maniche. I pantaloncini saranno bianchi così come i calzettoni che avranno il bordo superiore azzurro. La seconda maglia invece sarà rossa con righe, molto fini, orizzontali grigie, girocollo a righe bianche, azzurre e grigie così come i bordi delle maniche. Pantaloncini rossi con coulisse bianche e due bande grige sui fianchi e calzettoni rossi con banda superiore grigia. La terza maglia infine sarà un mix di bianco e nero con collo alla coreana. Pantaloncini neri e calzettoni bianchi con bordo superiore nero.