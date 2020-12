Spal, Sala: "Pareggio giusto, importante avere continuità di risultati"

Le dichiarazioni di Sala dopo Spal-Chievo 0-0.

L’esterno della Spal Marco Sala ha commentato in conferenza stampa lo 0-0 interno contro il Chievo.

Approccio alla gara assolutamente positivo, mentre le difficoltà sono arrivate nella ripresa.

“La partita si divide tra prima e dopo l’espulsione, come è normale che sia. Prima abbiamo creato tantissimo, con la rabbia giusta dopo la sconfitta di Cittadella. Dopo l’espulsione abbiamo fatto quello che dovevamo fare: in un campionato come questo, dove è fondamentale la continuità, è fondamentale non perdere quando ti rendi conto che non ci sono i margini per vincere. Oggi è un punto guadagnato, al cospetto di un Chievo che è un’ottima squadra”.

Avete da recriminare per le tante occasioni create nel primo tempo?

“Sì, ma penso che alla fine sia giusto il pareggio per quanto visto nei 90 minuti. Sicuramente nel primo tempo meritavamo il vantaggio, avendo creato tanto al di là del rigore che si può benissimo sbagliare. Nella ripresa abbiamo concesso il minimo sindacale, non soffrendo quasi mai. Penso comunque che il pareggio sia il risultato giusto”.

Come spieghi la metamorfosi della Spal tra la gara col Cittadella e quella col Chievo?

“E’ il mio secondo anno di Serie B, ormai so bene che le squadre fuori casa provano ad imporre il proprio ritmo e bisogna uscire fuori col palleggio. Probabilmente a Cittadella ci è mancata un po’ di lucidità nella gestione della palla nella nostra metà campo, per poi liberare il nostro potenziale offensivo. E’ un passo falso che in un campionato come la Serie B ci può stare, arrivavamo da sei vittorie. Adesso è il momento di compattarci come abbiamo fatto oggi: non si può sempre vincere, ma l’importante è dare continuità ai risultati”.