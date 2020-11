Spal-Salernitana 2-0, le pagelle: Di Francesco super, granata tutti bocciati

Spal-Salernitana 2-0

Marcatori: 4'pt Valoti, 32'st Di Francesco

Spal

Berisha 6 - Djuric lo grazia tre volte, nel finale respinge senza problemi una conclusione di Giannetti da distanza ravvicinata. Attentissimo in uscita.

Tomovic 6 - Mezzo voto in meno perché becca un’ammonizione inutile, considerando che la gara stava finendo.

Ranieri 6,5 - E’ stato virtualmente granata per tre giorni, poi è andato via a causa di problemi con alcuni tifosi. Sarà un rimpianto per la Salernitana, oggi ha stravinto il duello con Tutino.

Vicari 6 - Sempre ben posizionato, sempre pronto a raddoppiare le marcature. Nessuna sbavatura e una gara ampiamente sufficiente.

Dickmann 7 - Non fa capire nulla al povero Veseli, approfitta della serataccia del difensore albanese e fa tutto quello che vuole dall’inizio alla fine. Devastante.

Sala 6 - Corre tantissimo, quasi sorpreso dalle praterie lasciate dai granata. Esce in lacrime per infortunio, si spera nulla di grave.

Valoti 7 - Sblocca il risultato sfruttando uno schema ben studiato da Marino, elude la marcatura di Di Tacchio e mette la strada in discesa. Imprendibile. (Dal 43’st D’Alessandro sv).

Missiroli 6,5 - Il pressing della Salernitana è inesistente, per lui sembra quasi un allenamento e, anzi, ha il rammarico di non essersi proposto di più. Palla al piede è una garanzia. (Dal 32’st Murgia sv).

Se.Esposito 7 - Grandissima partita, in tutte e due le fasi. Anche quando la Salernitana riparte ha il merito di inseguire l’avversario mostrando una crescita tattica esponenziale. (Dal 32’st Moro sv).

Sa.Esposito 7 - L’Inter si sfrega le mani, ha in casa due potenziali campioni. Imprendibile per tutti i giocatori granata.

Di Francesco 7,5 - Fa reparto da solo, pur supportato con qualità da tutti i centrocampisti e dagli esterni. Inventa un gran gol, confermandosi la bestia nera dei granata. (Dal 20’st Brignola 5,5 - Unico giocatore a non convincere, entra con la voglia di strafare ma pecca di egoismo e si eclissa rapidamente).

Salernitana

Belec 5,5 - Forse sul primo gol poteva accennare l’uscita, ma non ha colpe particolari. La Salernitana, in trasferta, prende gol da quasi un anno e mezzo. Con lui non è stata invertita la rotta.

Veseli 4,5 - Notte da incubo per il nazionale albanese, Dickmann ha fatto tutto quello che voleva. Incredibili gli errori in fase di marcatura, fa rimpiangere totalmente un giocatore come Lopez. Fa meno danni quando passa al centro. (Dal 43’st Baraye sv).

Gyomber 5,5 - Il “meno peggio” della difesa, anche se qualche volta eccede in personalismi quando esce palla al piede dall’area di rigore. Attento due volte su Di Francesco, ci mette una pezza evitando il terzo gol.

Aya 5 - Perde il duello con Di Francesco, esce nettamente in ritardo sull’azione del 2-0. Prova ad avanzare il baricentro per gli assalti finali, ma non tocca a lui impostare il gioco ed emergono limiti.

Casasola 5 -Sbaglia tantissimo quando spinge, perde il duello con Sala prima e Dickmann poi. Serataccia.

Di Tacchio 5 - Condizionato dall’ammonizione subita dopo 120 secondi, perde la marcatura e causa il gol del vantaggio della Spal. Forse la peggior performance da quando gioca a Salerno. (Dal 1’st Dziczek 5 - Anche lui si fa ammonire subito. Ci mette un pizzico di qualità, ma rischia anche il rosso più volte).

Schiavone 5 - Netto passo indietro rispetto alle ultime gare, sembra quasi sulle gambe e in difficoltà atletica. Ha una grande occasione per riaprire la partita, la palla va fuori. (Dal 15’st Capezzi 5 - Prova anonima).

Cicerelli 5,5 - Unico a metterci un pizzico di qualità, anche se ci mette un po’ di tempo per entrare in gara. Stranamente non si capisce con Djuric. (Dal 35’st Giannetti 5 - Giusto il tempo per farsi ammonire e per sbagliare un gol davanti alla porta).

Kupisz 5,5 - Corre tantissimo, purtroppo a vuoto. Qualche buona giocata, ma stavolta non basta. (Dal 42’st Antonucci sv).

Djuric 4,5 - Sempre in ritardo, mai lucido al momento della conclusione. Stranamente goffo. Cinque volte ha la possibilità di girarsi e battere a rete, ma impiega una eternità per stoppare la palla e si fa rimontare.

Tutino 5,5 - Altra gara senza segnare, Castori non sembra soddisfatto della sua prestazione. A parziale scusante i pochissimi palloni che gli sono arrivati.