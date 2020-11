SPAL- Salernitana, i convocati di Castori: è emergenza. Il mister: "No liste da 18"

vedi letture

“L’infortunio di Lopez non è rilevante, ma questo problema non gli permette di scendere in campo e non è necessario correre rischi. Saranno assenti anche Gondo, Lombardi e Anderson, ma la squadra complessivamente è pronta e ce la giocheremo nel migliore dei modi a cospetto di un avversario fortissimo. Non bisogna piangere per chi manca, toccherà a chi entra essere all’altezza. Nell’ottica della gestione del gruppo è fondamentale motivare tutti e tenerli sulla corda, se abbiamo scelto determinati calciatori è perché li riteniamo assolutamente all’altezza della situazione”. Così il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori in conferenza stampa.

Inevitabilmente si parla di quanto accaduto la settimana scorsa: “Bisogna seguire le direttive, le società hanno sottoscritto un regolamento e dovrebbero piuttosto interrogarsi sull’efficacia di queste normative. Salernitana-Reggiana? Abbiamo fatto il nostro dovere, ci siamo presentati sul campo e non vedo perché dovevamo agire diversamente. I presidenti erano tutti d’accordo all’inizio del campionato. Basterebbe eliminare il vincolo dei 18 over in lista, consentirebbero a tanti ragazzi di lavorare e di combattere il fenomeno della disoccupazione che, purtroppo, sta diventando una piaga anche nel mondo del calcio. Questa sosta ci ha comunque permesso di recuperare energie, ovviamente avremmo preferito scendere in campo”.

Sulla sfida di domani, sulla carta molto proibitiva: “Questo campionato propone tante partite difficili. La Spal viene dalla serie A, ha un tasso tecnico elevato e il giusto mix tra giovani ed esperienza. E’ uno dei tanti test, a cospetto di un avversario molto forte. Non bisogna caricarla eccessivamente, ma tutti sappiamo le potenzialità di una Spal candidata al salto di categoria senza ombra di dubbio”. C'è chi ricorda la vittoria in 9 contro 11 contro il Frosinone di Marino: “Una partita storica, unica, difficile da dimenticare. Pasquale allena una squadra forte, è un ottimo professionista che merita rispetto. Siamo amici, ci incontriamo da avversari ormai da tantissimo tempo. E’ una partita di cartello ma va caricata nel modo giusto: siamo appena alla settima giornata. E’ un test probante contro un avversario molto forte, ma anche le gare precedenti non sono state semplici”.

Sulla formazione e sulla lacuna a sinistra: “Non è detto che giochi Veseli. E’ comunque un ragazzo che sta dall’inizio con noi, in nazionale gioca esterno sinistro e quindi non ci stiamo inventando nulla. Lo abbiamo preso anche per la sua capacità di adattarsi ovunque senza problemi. Baraye è è arrivato da poco, ci vado cauto con chi non ha svolto la preparazione con me perché è necessaria una conoscenza a 360°. Avrà le sue possibilità”. “Sul rischio Covid per chi viene convocato in Nazionale: "E’ giusto che i calciatori vadano in giro, il calcio non si deve fermare e la Nazionale è importante. La preoccupazione, ovviamente, c’è: qui viviamo una realtà controllata, tra tamponi, test e misurazione di temperatura. All’esterno ci possono essere protocolli diversi e spesso non ci sono le garanzie necessarie. E’ un pericolo dietro l’angolo per tutti, ma è sempre meglio che il pallone continui a rotolare”.

Si fa notare a Castori che gli infortunati sono quasi tutti quei calciatori che non hanno svolto la preparazione: “Quando una cosa si ripete non è mai una caso. Tre certezze fanno una prova. Il lavoro fatto in ritiro è fondamentale, ti consente di conoscere bene ciò che fai e con chi lo stai facendo.Così è, inutile lamentarsi. Cerco di ricavare il massimo dalle risorse che ho a disposizione. Emergenza in attacco? Giannetti ha un’ottima condizione fisica, quando è stato chiamato in causa ha viaggiato a ritmi alti e sta ritrovando fiducia. Mi sento di dire che è un calciatore recuperato, dopo appena cinque partite è ancora presto per fare ogni tipo di bilancio. Piano piano ci sarà spazio per tutti, il campionato è lunghissimo. Tornerà utile, ne sono sicuro”.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Spal e Salernitana. Come prevedibile non hanno recuperato i calciatori di maggiore qualità: Cristiano Lombardi e Andrè Anderson restano in infermeria e il loro rientro è in dubbio anche per la sfida contro la Cremonese che si giocherà tra due settimane. Non sta bene nemmeno Cedric Gondo, alle prese con un non precisato problema muscolare che sembrava accantonato alla vigilia del match con l'Ascoli prima di una ricaduta da gestire con il massimo della delicatezza. In extremis si ferma anche Lopez, si rivede invece il difensore Bogdan. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Tutino.