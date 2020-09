SPAL, successo in amichevole: 2-0 contro la Vis Pesaro, a segno Esposito e Floccari

vedi letture

Dopo aver battuto per 2 a 1 il Pontedera, la SPAL vince anche la seconda amichevole stagionale. Agli ordini di Pasquale Marino infatti, sul terreno del centro sportivo di via Copparo, i biancazzurri hanno superato per 2 a 0 la Vis Pesaro, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C. Ad aprire le danze è stato Salvatore Esposito al 45’, mentre il raddoppio è arrivato al 71’ con Sergio Floccari. Alla partita non hanno preso parte Bonifazi, Salamon, Mazzocco e Paloschi per problemi fisici di vario tipo.