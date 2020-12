Spal, Tomovic: "Un punto guadagnato, speriamo di salire in A insieme al Chievo"

Le dichiarazioni di Tomovic dopo Spal-Chievo 0-0.

Il difensore della Spal Nenad Tomovic ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio per 0-0 conquistato in casa contro il Chievo.

Visto quello che è successo, è un punto guadagnato o sono due punti persi?

“Siamo partiti molto bene, avendo un paio di occasioni e sbagliando il rigore. Dopo l’espulsione di Strefezza ci siamo giustamente abbassati, cercando di non prendere gol. Alla fine possiamo dire che è un punto guadagnato, guardiamo avanti adesso”.

Grande prestazione difensiva perché il Chievo, nonostante l’uomo in più, non vi ha mai impensierito.

“Abbiamo fatto molto bene a partire dagli attaccanti, che oggi si sono sacrificati molto. Abbiamo dimostrato di essere una squadra unita, con grande forza mentale soprattutto in queste partite difficili. Già dalla sfida di Venezia, dobbiamo cercare di vincere”.

A causa dell’uomo in meno siete passati dalla difesa a 3 a quella a 4: dove ti trovi meglio?

“Solo al momento dell’espulsione siamo passati a 4, ma poi siamo ripartiti con il nostro modulo. Con questo sistema di gioco facciamo grandi prestazioni, come oggi”.

Da ex come hai visto il Chievo?

“Veramente bene: sono una squadra forte e oggi l’hanno dimostrato. Hanno giocatori forti e spero che alla fine possiamo salire tutti e due in A”.

Un punto che arriva dopo il k.o. con il Cittadella: avete messo alle spalle quella partita?

“Sì, secondo me avevamo fatto una brutta gara. Oggi però ci siamo rialzati e abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Adesso dobbiamo continuare con queste prestazioni anche fuori casa”.

La Serie B non si ferma mai, con altre quattro gare entro fine mese. Che partite ti aspetti contro Venezia e Lecce?

“Io guardo sempre la prossima gara. Cerchiamo di recuperare e di prepararla nel modo giusto, perché il Venezia gioca bene e, come ho detto, dobbiamo migliorare soprattutto in trasferta”.