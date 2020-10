Spal-Vicenza 3-2, le pagelle: Castro si prende la scena, Dalmonte è inesauribile

SPAL-VICENZA 3-2

Marcatori: 22’ Dalmonte (V), 39’ Murgia (S), 51’ Meggiorini (V), Valoti (S), 93’ rig. Castro (S)

SPAL

Berisha 5,5 – Poco reattivo in uscita su Gori e sul gol di Dalmonte, si fa battere sul primo palo da Meggiorini.

Salamon 6,5 – Il più convincente dei tre dietro. Sbroglia tante situazioni potenzialmente pericolose.

Vicari 6 – Non sempre impeccabile nel tenere la linea alta, a volte si fa sorprendere fuori posizione.

Tomovic 5,5 – Soffre quando viene puntato in velocità, qualche errore di troppo in fase di impostazione.

Dickmann 7 – Propizia la rete di Murgia e fa spiovere cross a ripetizione. Perfetto quello per la testa di Valoti.

Murgia 6,5 – Prima rete in Serie B, non casuale perché segue l’azione con caparbietà. Smista tanti palloni e lo fa bene. (68’ Salv. Esposito 6 – Fa girare la squadra con le sue doti nel palleggio).

Valoti 6,5 – Perde un pallone sanguinoso, azzardando un dribbling sciagurato. Si riscatta con un inserimento perfetto.

Sala 6 – Meno efficace di Dickmann, ma garantisce comunque una buona spinta. Dietro concede poco. (80’ Sernicola 6 – Entra bene in partita, procura il rigore con il cross toccato di mano da Cinelli).

Castro 7,5 – Da una sua geniale intuizione nasce l’1-1. Si prende un rischio enorme calciando col cucchiaio il rigore decisivo. Lucida follia.

Seb. Esposito 5,5 – Poco concreto quando è il momento di concludere verso la porta. Gli manca un pizzico di cattiveria. (89’ Moro sv)

Di Francesco 6,5 – Frizzante, cerca sempre di saltare l’uomo anche se la condizione non è ancora delle migliori. (89’ Brignola sv)

VICENZA

Grandi 6 – Deve raccogliere per tre volte il pallone in fondo al sacco, eppure non ha grosse colpe. Castro lo beffa col cucchiaio.

Bruscagin 6 – Buon contributo sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Prova anche a sganciarsi in avanti.

Padella 5,5 – A difesa schierata non va quasi mai in sofferenza, ma non riesce a evitare il patatrac.

Cappelletti 5,5 – Legge bene le giocate offensive degli attaccanti spallini. Anche lui non è impeccabile nel finale.

Beruatto 6,5 – La catena di sinistra con Dalmonte funziona che è une meraviglia. Di Carlo lo toglie perché già ammonito. (61’ Barlocco 5,5 – Ingresso timido, non garantisce la stessa partecipazione alle due fasi).

Nalini 6 – Molto vivace nel primo tempo, cerca la verticalizzazione e si butta negli spazi. Poi cala. (68’ Rigoni 6 – Mette tutta la sua esperienza al servizio della squadra).

Pontisso 6 – Prezioso in fase di interdizione, fa legna in mezzo al campo recuperando tanti palloni. (69’ Vandeputte 5,5 – Approccio superficiale, fa arrabbiare Di Carlo).

Cinelli 5,5 – Salva sulla linea, poi spreca tutto causando con un tocco di mano il calcio di rigore che decide la partita.

Dalmonte 7 – Motorino inesauribile. Segna un gran gol e guida il contropiede del raddoppio servendo Meggiorini con i tempi giusti.

Meggiorini 6,5 – Rientro importante per Di Carlo, si vede poco ma quando gli capita l’occasione buona non la spreca. (61’ Longo 6 – Un paio di giocate interessanti, nel finale ci prova anche in acrobazia).

Gori 5 – Tanto lavoro sporco spalle alla porta, però in avvio si divora un gol già fatto dopo aver saltato Berisha. (83’ Jallow sv)