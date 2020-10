SPAL, Zamuner: "La famiglia Colombarini non ha alcuna intenzione di smobilitare"

All'interno della conferenza stampa di fine mercato tenuta dal ds della SPAL Giorgio Zamuner si è parlato del cammino societario della famiglia Colombarini e delle ambizioni future per il club estense: "La famiglia Colombarini e il presidente non hanno alcuna intenzione di smobilitare. Già il fatto che comunque non abbiamo svenduto i nostri giocatori sta a significare come la SPAL ha tutto l'interesse di riaffacciarsi alla massima competizione come fatto negli ultimi tre anni. L'aver provato a risparmiare qualcosa, li ha fatti contenti. Così come l'aver preso dei giovani, in cui risiede l'idea di abbassare i costi, che oggi sono più alti della media di una squadra di serie B che punta a vincere il campionato. Ma la volontà della proprietà è quella di provare a ricalcare i campi della A".